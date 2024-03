Angelika początkowo podczas finału "Farmy" nie informowała o ciąży. Uczestniczka odebrała swoją nagrodę z rąk Marceliny Zawadzkiej i Ilony Krawczyńskiej i dopiero na uwagę prowadzącej na temat becikowego powiedziała, że jest ciąży i przyjęła gratulacje od ekipy. Teraz zwyciężyli 3. edycji "Farmy" zabrała głos i zdradziła, dlaczego nie chciała mówić o ciąży. O co chodziło?

Trzeci sezon "Farmy" zakończył się w spektakularny sposób. Po raz pierwszy w historii program wygrała kobieta, a w dodatku Angelika podzieliła się radosną nowiną na temat ciąży. Zwyciężczyni "Farmy" spodziewa się córeczki, która już niebawem przyjdzie na świat. Choć ciążowy brzuszek był już mocno widoczny, to sama uczestniczka nie wspominała o ciąży i tą informacją podzieliła się dopiero po słowach Ilony Krawczyńskiej na temat becikowego. Nie wszystkim spodobało się zachowanie prowadzącej:

Szczerze powiem, to Ilona nie powinna podczas programu nic na ten temat mówić, chyba, że wcześniej umówiłybyście się na to. To mi się nie spodobało.

napisała jedna z internautek.