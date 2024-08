Detektywi z TikToka już nie raz udowodnili, że z zaskakującą precyzją umieją ze sobą łączyć fakty i prawie nic ich nie zaskoczy. To dzięki ich śledztwom, wyszło na jaw m.in., że Wersow jest w ciąży, albo, że Przemek Pro spotyka się z Kartonii z Genzie. Tym razem detektywi z TikToka wzięli pod lupę Andziaks i przedstawili dowody, na to, że influencerka spodziewa się kolejnego dziecka.

Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, i jej mąż Luka, Łukasz Trochonowicz, lubią dzielić się w sieci swoim życiem. Para prowadzi swoje kanały na YouTubie, gdzie pokazuje swoją codzienność. Influencerzy w 2020 roku, doczekali się córeczki Charlotte, a dwa lata później Andziaks i Luka zdecydowali się wejść w związek małżeński. Zakochani już nie raz wspominali o tym, że marzy im się wielka rodzina i chcieliby posiadać więcej potomstwa. Od jakiegoś czasu w sieci pojawiają się dowody na to, być może Andziaks jest w ciąży. Detektywi z TikToka postanowili w tej sprawie przeprowadzić małe śledztwo i pod lupę wzięli zdjęcia influencerki.

Na TikToku już od dłuższego czasu pojawiają się "dowody" na to, że małżonkowie spodziewają się drugiego dziecka. Ma o tym świadczyć m.in. ukrywanie przez influencerkę brzuszka na zdjęciach. Andziaks w wymowny sposób odniosła się do tych podejrzeń.

Andziaks zwróciła się do fanów na Instagramie i przyznała, że w sprawie jej domniemanej ciąży zaczęli się do niej odzywać jej bliscy, którzy uwierzyli w najnowsze rewelacje detektywów z TikToka.

Wczoraj napisała nawet do mnie moja przyjaciółka i pyta mnie: 'Czy ja o czymś nie wiem, bo detektywi na TikToku piszą, że jesteś w ciąży'. I ja sobie myślę 'Boże'. Od wielu lat jest mi wkładane to dziecko do brzucha, są jakieś podchody robione (...)

Trochonowicz przyznała, że wbrew domysłom fanów nie jest w ciąży, ale zapowiedziała, że gdy to się zmieni, o wszystkich ich poinformuje.

No zazdroszczę dziewczynom, które mają płaski brzuch, ale ja takiego nie mam. Jak stoję albo leżę, to jest trochę inaczej, bo ten brzuch jest gładszy, a jak siedzę, to zawsze mam brzuszek. Widziałam nawet takie zdjęcie z restauracji, jak siedzę, bo jak się nażrę, nawet niedużo, to mnie wzdyma. Jak siedzę, to to może tak wygląda, jakbym była w ciąży, ale nie jestem. Jak będę, to na pewno się dowiecie

- powiedziała Andziaks.