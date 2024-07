Anna Wendzikowska postanowiła już, że przy wychowywaniu dziecka pomoże jej niania. Dziennikarka chce szybko wrócić do pracy, dlatego maleństwo chce zostawić w dobrych rękach. Zaczęły się już poszukiwania odpowiedniej osoby. Przypomnijmy: Wendzikowska po porodzie chce szybko wrócić do pracy. Świadczy o tym jedno

Niania dziecka Wendzikowskiej nie będzie miała jednak łatwo. Anna ma nieregularną pracę, dlatego też większość swoich obowiązków będzie mogła spełniać w domu. Przy okazji przypilnuje również, czy niania przyzwyczai się do malucha i na odwrót. Ma nadzieje, że później już bez obaw zostawi dziecko z opiekunką:

Mam to szczęście, że mogę sobie moimi zadaniami żonglować, pojechać do redakcji na przykład na dwie godziny, a część rzeczy zrobić przez telefon, zdalnie. Ale wydaje mi się, że przyda mi się jednak wsparcie niani, chociaż mam na miejscu rodziców i partnera. Chcę mieć pomoc, chociażbym na początku miała być w domu i pracować z domu, bo będę wtedy mogła przyzwyczaić nianię do dziecka i dziecko do niani. Wydaje mi się, że lepiej jest to zrobić wcześniej niż potem na łapu-capu, bez żadnego planu - mówi w rozmowie z lifestyle.newseria.pl