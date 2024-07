Anna Popek w rozmowie z Party.pl wyznała nam swój sposób na... szczęście! Po zmianie władzy w TVP, dziennikarka ma świetny okres w pracy. W życiu prywatnym również układa jej się dobrze. Według dziennikarki, to w rękach każdego człowieka leży jego los:

Poczucie szczęścia wynika z naszej decyzji. To jest kwestia tego, że jak się ułożymy w parze, to potem wiadomo, że będą różne zakręty. Ale decyzja o tym, że będę szczęśliwa, bo ja wpływam na swoje życie, mam dwie ręce, dwie nogi, mogę działać, krew płynie w moich żyłach, to to jest najpiękniejsza decyzja - mówi nam Anna Popek.