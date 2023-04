W "Pytaniu na śniadanie" szykują się kolejne zmiany? Jak udało się ustalić "Super Expressowi", bardzo prawdopodobne jest, że już niedługo w roli prowadzącej zobaczymy Izabellę Krzan ! Kogo zastąpi piękna modelka? Bardzo możliwe, że prowadząca "Koło Fortuny" wejdzie na miejsce jednej z największych gwiazd śniadaniówki. Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Robert El Gendy wraca do "Pytania na śniadanie"! Z kim wystąpi? Izabella Krzan nową prowadzącą "Pytania na śniadanie"? Od kilku miesięcy w "Pytaniu na śniadanie" trwa prawdziwa rewolucja. Pod koniec sierpnia media obiegła informacja, że w programie śniadaniowym TVP nie zobaczymy już Tamary Gonzalez Perei oraz Roberta El Gendy. Niedługo potem okazało się, że z "Pytaniem na śniadanie" pożegnała się kolejna prowadząca - Marcelina Zawadzka . Widzowie bardzo ubolewali nad odejściem uwielbianych przez nich prowadzących i domagali się ich przywrócenia. I po części im się to udało - po kilku miesiącach przerwy Robert El Gendy powrócił do "Pytania na śniadanie", a program prowadzi głównie z Małgorzatą Opczowską, która również niedawno dołączyła do grona prowadzących. Ale wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian! Jak ustalił "Super Express", najprawdopodobniej już niedługo w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie" zobaczymy Izabellę Krzan - piękną modelkę i współprowadzącą "Koło Fortuny". Iza świetnie sprawdza się w "Kole fortuny" oraz jako prowadząca imprezy TVP. Jest naturalna, lubiana przez widzów, a przy tym bardzo profesjonalna - powiedział informator "Super Expressu". Ostateczna decyzja w tej sprawie ma podobno zapaść do świąt Bożego...