Anna Popek na randce z tajemniczym mężczyzną. Pojawiły się czułe pocałunki

Anna Popek to zdecydowanie jedna z najpiękniejszych gwiazd TVP. Nie mamy wątpliwości, że wielu mężczyzn chciałoby zdobyć jej serce, ale zapewne nie jest to takie proste. Możliwe jednak, że serce dziennikarki już jest zajęte. Anna Popek została bowiem przyłapana na randce z tajemniczym mężczyzną. Wiemy, kim on jest!

Anna Popek na randce z tajemniczym mężczyzną

Przez 16 lat Anna Popek była związana z Andrzejem Popkiem, z którym rozwiodła się w 2011 roku. Owocem ich małżeństwa są dwie córki: Oliwia i Małgorzata. W czerwcu dziennikarka skończyła 55-lat i mimo że rozwiodła się już bardzo dawno temu, to jej serce nadal pozostaje wolne. W jednym z wywiadów dziennikarka przyznała, że próbowała znaleźć swoją drugą połówkę nawet na portalach randkowych, ale szybko sobie uświadomiła, że to nie jest dla niej. Teraz Popek została przyłapana przez paparazzi, którzy zrobili jej zdjęcia w restauracji u boku tajemniczego mężczyzny. Wygląda na to, że para świetnie się razem bawiła.

Anna Popek i jej tajemniczy towarzysz wybrali się do jednej z warszawskich restauracji, gdzie spędzili wieczór przy lampce winna. Po kolacji mężczyzna odprowadził dziennikarkę, a na pożegnanie skradł jej czułego buziaka w policzek. Myślicie, że to coś poważnego?

Po zdjęciach paparazzi można stwierdzić, że dziennikarka spędziła bardzo miły wieczór. 55-latce nie schodził uśmiech z twarzy, a tajemniczy mężczyzna okazał się jej dobrym przyjacielem.

To mój serdeczny przyjaciel i znamy się od lat — powiedziała Anna Popek dla ''Faktu''.

