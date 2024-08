Anna Lewandowska i Robert Lewandowski poznali się w 2007 roku. 22 czerwca 2013 roku powiedzieli sobie "tak" na ślubnym kobiercu. Para doczekała się dwóch córek Klary i Laury.

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski emanują miłością

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski w końcu doczekali się wakacji. Czas, w którym piłkarz gra mecze nie należy do najłatwiejszych. Częste wyjazdy i rozstania z rodziną to nic przyjemnego. Na szczęście niedawno żona Lewego poinformowała o jego powrocie do domu. Trenerka dodała uroczy kadr Roberta z Klarą i zdradziła:

Daddy came back home (z ang. tatuś wrócił do domu).

Tym razem na profilu Ani pojawiło się seria zdjęć, którą rozpoczyna zdjęcie z ukochanym mężem. Widać, że pomimo upływu lat miłość Lewandowskich jest coraz to większa, czego nie ukrywają przed światem.

Happiness - podpisała zdjęcia Anna Lewandowska

Fani szybko zauważyli, że para ostatnio spędza ze sobą dużo czasu i wprawia ją to w wielkie szczęście.

Cudownie patrzy się na Państwa, ta miłość i szacunek :) piękna rodzina.

Piękni. W Hiszpanii promieniejecie wszyscy.

Szczęście malujące się na waszych twarzach aż promienieje - czytamy w komentarzach.

Życzymy kolejnych szczęśliwych lat razem!