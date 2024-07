Anna Mucha na gali Blog Roku 2012 pokazała się w typowo wiosennej stylizacji z dużą dawką pastelowych kolorów. Oprócz stylowej sukienki i kopertówki, zachwyciła nas również ciekawym makijażem, który idealnie wpisuje się w najnowsze trendy. To już jej kolejna z rzędu udana odsłona.

Fioletowe usta dobrze komponowały się w połączeniu z brązowym cieniem do powiek i czarną kredką do oczu. Delikatny róż dodatkowo uwypuklił policzki, dzięki czemu twarz stała się plastyczna. Naturalna fryzura dodała jej świeżości i dziewczęcości. Zdecydowanie kochamy ten look.

Tak Anna Mucha prezentowała się na Gali Blog Roku 2012: