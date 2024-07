Anna Mucha pokazała zdjęcie z dziećmi na swoim Instagramie! To pierwszy raz, kiedy gwiazda zdecydowała się pokazać swoje pociechy. Na rodzinnej fotce z wyjazdu na Mazury widzimy, jak Ania wraz dziećmi siedzi na pomoście. Niestety wszyscy siedzą tyłem, więc aktorka nie zdecydowała się zdradzić, jak wygląda jej synek Teodor i córeczka Stefania. Nie zmienia to jednak faktu, że zdjęcie jest naprawdę urocze. Ani i jej dzieciom towarzyszy również ktoś jeszcze. To wielki, czarny pies, który najwyraźniej strzeże swojej rodziny na każdym kroku.

Zakochana po horyzont... #wakacje #urlop #mazury #family #holiday - podpisała zdjęcie Anna Mucha.

Fani gwiazdy są zachwyceni tą fotografią. W komentarzach wręcz rozpływają się nad słodyczą tego obrazka.

Ale urocze zdjęcie!

Pięknie, a ten piesek taki słodki. Aniu, jak pięknie być mamą.

Nas też rozczuliło to zdjęcie! Musicie je zobaczyć!

Anna Mucha zamieściła zdjęcie z dziećmi na Instagramie.

Aktorka nie zdecydowała się pokazać twarzy swoich dzieci.