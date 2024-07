Anna Maria Jopek jedną z nielicznych polskich wokalistek, które mają na koncie międzynarodowe sukcesy i współpracę z najwybitniejszymi muzykami świata. Artystka rzadko pojawia się publicznie, a gdy już to zrobi, to z niechęcią pozuje do zdjęć. Podczas wczorajszego benefisu Urszuli Dudziak było podobnie.

Gwiazda wychodząc ze studia ubrana w czarną sukienkę i grube futro, gdy tylko zobaczyła fotoreporterów od razu zaczęła zasłaniać twarz rękoma. Jopek choć miło spędziła wieczór, to jak najszybciej chciała opuścić budynek Radiowej Trójki.

Anna Maria Jopek od wielu lat trzyma media na dystans. Być może wyjście im choć trochę na przeciw ukróciło by wiele pogłosek na jej temat.

