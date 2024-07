Anna Lewandowska treningów nie odpuszcza prawie nigdy. Nawet wtedy, kiedy ma wolne i może poleniuchować na kanapie przed telewizorem. Ostatnio jednak zrobiła mały wyjątek i minioną niedzielę spędziła z mężem upajając się wspólnymi chwilami. Zobacz: U niej to rzadkość: Leniwa niedziela Anny Lewandowskiej. Spędza ją z mężem

Nie da się ukryć, że trenerka jest mocno zapracowana i ma przed sobą dużo wyzwań. Teraz nadszedł czas na kolejne, ponieważ Lewandowska została ambasadorką marki Gillette Venus. Warto zaznaczyć, że wcześniej twarzą firmy był jej mąż, Robert. Kampania nosi nazwę "Use Your And" i ma udowodnić kobietom, że są wielowymiarowe, co jest ich dużym atutem. Sportsmenka podpowie jak dbać o nogi i z pewnością pojawi się tutaj też wątek aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Jesteście ciekawi efektów?

