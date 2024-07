Anna Lewandowska promuje biżuterię Sary Boruc? Żona Artura Boruca pochwaliła się wspólnym zdjęciem z trenerką Polek, która pozuje w kolczykach z jej kolekcji SIN by Mannei. "Szczęśliwe dziewczyny. Z moją Anną Lewandowską, która nosi biżuterię SIN by Mannei", podpisała fotkę na Instagramie. Internauci byli zachwyceni widokiem Anny Lewandowskiej i Sary Boruc. Co pisali w komentarzach?

pięknie wyglądacie!!! Obie piękne a biżuteria bardzo interesująca Obie cudne

Wygląda więc na to, że Anna Lewandowska wspiera swoją koleżankę i z chęcią nosi zaprojektowaną przez nią biżuterię. Kto wie, być może podczas meczu Polska-Serbia panie również pokażą się razem i będą kibicować Robertowi Lewandowskiemu i Arturowi Borucowi?

Sara Boruc pozuje z Anną Lewandowską.

Anna Lewandowska będzie dziś wspierać Roberta podczas meczu Polska-Serbia.