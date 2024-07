Sara Mannei z pewnością może pochwalić się imponującą zawartością garderoby. Najnowsze stylizacje i nabytki zamieszcza na swoim blogu, ale postanowiła też przygotować coś dla swoich fanów. Blogerka zorganizowała wyprzedaż swojej szafy. Zobacz: Sara Mannei robi wyprzedaż ze swojej szafy. Fani mogą kupić prawdziwe perełki

Reklama

Pomimo napiętego dnia żona Artura Boruca ma czas na spotkania ze swoimi przyjaciółkami. Dzisiaj w tak piękny dzień postanowiła spotkać się z Anną Lewandowską i Mariną Łuczenko. Panie oprócz miłości do mody łączy miłość do znanych piłkarzy. Wszystkie trzy są w szczęśliwych związkach z najbardziej znanymi piłkarzami nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z pewnością nie brakuje im więc tematów do rozmów, a na załączonym zdjęciu widać, że dobrze czują się w swoim towarzystwie.

Którą lubicie najbardziej?

Zobacz: Marina śpiewa z ojcem cover hitu Rihanny: Taki chill z tatą



Zobacz także





Reklama

Lewandowska wyciska siódme poty na konferencji: