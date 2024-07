Anna i Robert Lewandowscy od kilku miesięcy mieszkają w słonecznej Barcelonie i mimo licznych zobowiązań zawodowych, starają się znaleźć czas dla rodziny, która jest dla nich najważniejsza. Jak przystało na sportowców, ich dni wypełnione są spacerami, zabawami na świeżym powietrzu oraz jazdą na rowerze. Zobaczcie, jak wygląda codzienność rodziny Lewandowskich!

Anna Lewandowska jest w stałym kontakcie z fanami i na bieżąco relacjonuje swoje życie w Barcelonie. Gwiazda kilkukrotnie powtarzała, że rodzina jest dla niej najważniejsza i stara się gospodarować czasem tak, aby znaleźć choćby chwilę na spacer czy choćby przytulanie z córkami. Niedawno Anna i Robert Lewandowscy zabrali córki na wycieczkę rowerową, a niedługo później cała czwórka wybrała się na spacer uliczkami Barcelony. Dziewczynki w przerwach siedziały razem z książeczką oraz kolorowały obrazki.

W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych słów od zachwyconych internautów.

- Niesamowitą jesteście rodziną. Niesamowite jest Was oglądać cieszących się wspólnymi chwilami.

- Bo rodzina to szczęście, widać to w Was ????❤️❤️