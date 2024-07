Anna Lewandowska chce być prawdziwym guru fitnessu i zdrowego stylu życia w Polsce i nie tylko - co do tego nikt nie ma wątpliwości. Trenerka stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności pod okiem najlepszych specjalistów. Żona Roberta pochwaliła się właśnie, że spędziła tydzień w Los Angeles, gdzie odbywała się największa na świecie impreza trenerów fitnessu - Idea World Fitness Convention. Ania zamieściła na swoim blogu obszerną fotorelację z pobytu.



To prestiżowe wydarzenie, co roku gromadzi tysiące ludzi sportu i fitnessu z całego świata. W tym roku, w jednym z największych centrów konferencyjnych w Stanach, spotkało się 12 tysięcy osób z 60 krajów, w tym 400 instruktorów z najdalszych zakątków świata, by podzielić się swoją wiedzą i wymienić doświadczeniami. Poznawaliśmy tu najnowsze metody treningowe oraz największe fitnessowe trendy - tłumaczy na www.hpba.pl Lewandowska.