Anna Kalczyńska pochwaliła się swoją córeczką na Instagramie. Prowadząca "Dzień dobry TVN", która w pracy jest prawdziwą profesjonalistką, w domowym zaciszu zamienia się w troskliwą mamę. Prezenterka ma troje dzieci. Właśnie pokazała w sieci zdjęcia swojej małej córeczki małej Krystynki, czym zaskarbiła sobie jeszcze większą sympatię fanów. Okazuje się, że dziewczynka jest bardzo wysportowana! ;) Swój dzień rozpoczyna od intensywnego rozciągania, a wieczorem zawzięcie trenuje skoki do... łóżeczka. Musicie zobaczyć jej urocze zdjęcia!

Reklama

Streching o poranku. Dobrego dnia! - podpisała zdjęcie córeczki Anna Kalczyńska.

Instagram

Wieczorny "trening" Krystynki jest znacznie bardziej wymagający.

Podwójny Toeloop. Ewentualnie Rittberger:)

Zobacz także

Instagram

Wygląda na to, że Krystynka bierze przykład ze swojej wysportowanej mamy. Anna Kalczyńska jakiś czasu temu pokazała na Instagramie zdjęcie swojego imponującego skoku do basenu. Czyżby córeczka prezenterki miała predyspozycje do zostania sportsmenką? Myślicie, że wyrośnie z niej nowa Chodakowska? ;)

Zobacz też: Anna Kalczyńska tęskni za Jarosławem Kuźniarem? Pokazała wymowne zdjęcie.

Anna Kalczyńska pochwaliła się córką Krystyną na Instagramie.

Reklama

Dziewczynka jest bardzo wysportowana podobnie jak jej mama.