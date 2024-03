Anna i Robert Lewandowscy już od pewnego czasu mieszkają w gorącej Hiszpanii. Stało się to za sprawą transferu Roberta do klubu "FC Barcelona". Teraz jednak musieli zjawić się w Polsce, ponieważ 21.03 odbył się mecz z Estonią, w którym oczywiście Robert Lewandowski brał udział. Jednak największe emocje fanów wzbudziła Klara - córka reprezentanta Polski. Dlaczego? Zobaczcie!

Robert Lewandowski zawsze może liczyć na wsparcie swojej rodziny. Tak było również podczas wygranego przez Polskę meczu z Estonią, który odbył się wczoraj, 21.03 na warszawskim stadionie PGE. Jednak to nie Anna Lewandowska okazała się być tym razem największym kibicem, a Klara, która ku zaskoczeniu wszystkich wprowadziła tatę na boisko przed meczem! To zadziwiające, ponieważ do tej pory małżeństwo bacznie chroniło wizerunku swoich córek i nigdy ich twarze nie były pokazane publicznie.

Uwagę internautów jednak przykuło zdjęcie Anny Lewandowskiej z córką, która ma doklejone okulary, tak aby nie było widać jej twarzy. Fani nie mogą zrozumieć tego zabiegu, ponieważ cała Polska mogła już zobaczyć Klarę w całej okazałości, gdy stała na murawie ze swoim tatą.

W komentarzach zawrzało:

Jednak Anna Lewandowska jak widać, ma nie tylko wsparcie po stronie rodziny, ale także i fanów, którzy pospieszyli jej z ratunkiem.

Może dlatego, że to profil Pani Ani i to ona decyduje, w jaki sposób na jej profilu przedstawiane są jej dzieci? To, że Klara pojawiła się podczas hymnu, było decyzją operatora, tak jak i paparazzi, którzy wrzucają zdjęcia dzieci Państwa Lewandowskich do sieci. Tu Pani Ania ma prawo w pełni decydować czy chce udostępniać wizerunek swoich córek

- napisała fanka.