Dziś wieczorem poruszająca polska produkcja. Obowiązkowa pozycja dla fanów Anny Przybylskiej

Jeśli 1 listopada zastanawiacie się, co obejrzeć w telewizji, mamy dla was propozycję niezwykłej produkcji, która chwyta za serce. To coś specjalnego dla fanów Anny Przybylskiej. Warto przypomnieć, że 5 października minęło dziesięć lat od śmierci cenionej i cieszącej się sympatią Polaków aktorki. Ten film Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego był hitem polskich kin i wywołał wiele emocji.

Dokument o Annie Przybylskiej, czyli „Ania” w TV Puls

Już w piątek, 1 listopada TV Puls o godzinie 18:15 wyemituje jeden z najbardziej poruszających dokumentów ostatnich lat, który przyciągnął do kin tłumy widzów. Mowa o filmie „Ania” w reżyserii Kuczkowskiego i Bandurskiego. Produkcja opowiada inspirującą i wzruszającą historie uwielbianej Anny Przybylskiej.

W dokumencie poświęconym zmarłej aktorce, która odeszła w wieku zaledwie 35 lat, pojawiają się wspomnienia znanych osobowości ze środowiska filmowego: Cezarego Pazury, Katarzyny Bujakiewicz, Michała Żebrowskiego, Anny Dereszowskiej czy Andrzeja Piasecznego.

Widzowie oglądający „Anię” będą mogli dokładnie zapoznać się nie tylko z sukcesami zawodowymi młodej aktorki, ale także jej życiem prywatnym. W dokumencie jest też miejsce poświęcone zmaganiom z chorobą gwiazdy. Obraz, choć przejmujący, niesie także pozytywny ładunek. Głównie dzięki temu, że pokazuje miłość, którą Przybylska darzyła najbliższych.

W produkcji znajdują się niepublikowane nigdy wcześniej, archiwalne materiały, a także wspomnienia rodziny i przyjaciół, co sprawia, że wydana w 2022 roku „Ania” jest bardzo intymnym portretem nieżyjącej już artystki. Przybylska jest znana z takich produkcji jak „Kariera Nikosia Dyzmy”, „Dzień świra”, „Bokser”, „Klub szalonych dziewic” czy „Ciemna strona Wenus”.

Po raz ostatni na dużym ekranie aktorka pojawiła się przy okazji filmu „Bilet na Księżyc” Jacka Bromskiego.

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Uwielbiana przez widzów aktorka odeszła po długiej walce z ciężką chorobą, a na jej pogrzebie pojawiły się tłumy gwiazd, przyjaciół i fanów. Anna Przybylska została pochowana na cmentarzu pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu. Od jej śmierci minęło już ponad 10 lat, ale fani o niej nie zapominają.

Jeśli interesują was inne polskie produkcje, możecie także skorzystać z oferty platform streamingowych. Niedawno polski kryminał z Olafem Lubaszenką pojawił się na Netfliksie. „Napad” to nie tylko obraz trzymający w napięciu, ale także nawiązujący do jednego z najbrutalniejszych rabunków banku, do którego doszło w Warszawie w marcu 2001 roku.

