Anna Kalczyńska tęskni za Jarosławem Kuźniarem? Wszystko na to wskazuje, kiedy patrzymy na zdjęcie gwiazdy TVN na Instagramie. Prowadząca Dzień Dobry TVN w zabawny sposób odniosła się do zniknięcia jej kolegi z pracy. Pokazała zdjęcie na którym pozuje z telewizorem w tle...

Pod wpisem dziennikarki pojawiło się wiele komentarzy. Fani oczywiście podzielili się na tych, którzy uważają, że Anna Kalczyńska tworzy świetny duet z Jarosławem Kuźniarem, oraz na tych, którzy woleliby żeby Anna Kalczyńska miała innego partnera w porannym programie.

Fajna z was para:) Lubie was oglądać ,ale za to przestałam oglądać Wstaje i wiem Bo bez Kuźniara to nie to samo

Kuźniar nie pasuje do tego typu programów...Nie może wyjechać na dłużej?!