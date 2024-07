Anna i Robert Lewandowscy wracają do Polski. Reprezentacja Polski, po przegranym w rzutach karnych meczu z Portugalią, wylatuje z Francji. Razem z rodzinami spędzili tam ostatnie trzy tygodnie. Piłkarze lądują na warszawskim Okęciu około godz. 15:15.

Tymczasem Anna Lewandowska udostępniła swoim fanom na Facebooku wspólne zdjęcie z Robertem. Pod ich fotką pojawił się wpis, w którym marka stworzona przez żonę piłkarza dziękuje za wielkie emocje podczas EURO 2016.

Co to były za emocje! Brawa dla naszej reprezentacji i dla naszego kapitana za wielki, historyczny sukces!

Dostarczyliście nam wielu wrażeń w całym turnieju.

Cieszymy się, że Foods by Ann mogło Wam towarzyszyć!- czytamy na Foods by Ann.