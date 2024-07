Anna Dereszowska "bywa" dosyć rzadko. Byłoby jednak niemożliwością, gdyby nie pokazała się na premierze spektaklu w którym sama gra. Na bankiecie tuż po sztuce "Czechow żartuje", aktorka pojawiła się w bardzo dobrym stylu.

Miała na sobie czerwoną marynarkę o kroju oversize i czarne, skórzane rurki. Do tego bordowy makijaż ust i włosy spięte w wysokiego koka. Taki minimalistyczny look "z pazurem" świetnie pasuje do Anny. Uwielbiamy też, gdy maluje usta! Jak wam się podoba?

Zobaczcie więcej zdjęć: