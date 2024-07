Dorota Masłowska, znana i ceniona pisarka, autorka popularnej "Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" jakiś czas temu porzuciła na chwilę pisanie i zajęła się muzyką. Pod pseudonimem Mister D. nagrała album "Społeczeństwo jest niemiłe", który już wzbudził wiele kontrowersji w polskim show-biznesie. Jedna z piosenek opowiadała m.in. o Kindze Rusin.

Wczoraj swoją premierę miał nowy teledysk laureatki NIKE do utworu "Chleb". Całość klipu jest utrzymana w bardzo kiczowatym stylu, a główną gwiazdą jest w nim Anja Rubik. Znana topmodelka, która zawsze wygląda perfekcyjnie i stylowo, nie miała problemów by zmienić się na potrzeby teledysku w tandetną dresiarę i blacharę. W białych kozakach, kabaretkach i różowym topie udowodniła, że ma do siebie wielki dystans.

Nam stylizacja się podoba, ale mamy nadzieję, że tak Anja będzie wyglądała tylko na specjalne okazje!

