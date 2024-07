Anja Rubik to nie tylko najlepsza polska modelka, ale też nasza największa gwiazda, której nazwisko jest znane i szanowane na całym świecie. Rubik należy do absolutnej czołówki świata mody, ale nie zamierza poprzestawać tylko na sesjach i wybiegach. Wydaje własny magazyn, angażuje się w rozmaite inicjatywy i nie boi się głośno wyrażać swojego zdania. Przypomnijmy: "Jestem zażenowana zachowaniem kościoła katolickiego"

Osoba Anji wzbudza również sporo kontrowersji. Od lat komentuje się jej niezwykle szczupłą sylwetkę, sugerując nawet, że nie jest to do końca zdrowe czy odpowiednie dla kogoś, kto stanowi wzór dla milionów dziewczyn na całym świecie. Sporo szumu wzbudza też jej udział w polskim "Project Runway", a krytycy zarzucają jej, że powinna popracować nad dykcją. Krytyka nie robi jednak na Rubik wrażenia, a modelka bardziej martwi się o swoich rodziców.



W pracy modelki jest zawsze dużo opinii z każdej strony, więc jestem do tego przyzwyczajona. Ja świetnie daję sobie radę z krytyką, ale moi rodzice, szczególnie mama, bardzo to przeżywają. Mamy taką niepisaną zasadę, że oni mi nie mówią, że przejmują się krytyką mojej osoby. Bo wiedzą, że zaczynam się stresować tym, że oni się stresują. Moi rodzice dokładnie wiedzą, co się dzieje w moim życiu, więc zwykle nic ich nie zaskakuje - wyznała w rozmowie z "Gwiazdami".