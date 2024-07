Pod koniec zeszłego tygodnia Anja Rubik przyleciała do Polski, aby wziąć w nagraniach do trzeciej serii programu "Top Model". Gwiazda wybiegów jak zwykle zatrzymała się w ekskluzywnym hotelu Bristol. W wolnym czasie modelka udała się na zakupy na pobliską ulicę Moliera 2, gdzie mieści się jeden z najdroższych butików w Warszawie, w którym można kupić m.in.: szpilki Loubotina, seksowne sukienki Herve Leger, czy romantyczne kreacje od Valentino. To tam ubierają się wszystkie stylowe polskie gwiazdy. Zobacz: Gwiazdy na premierze kolekcji Louboutinów

W miniony weekend Rubik na ulicach stolicy lansowała się w ubraniach z metką jednego z najdroższych francuskich domów mody, Balmain. Modelka dwa dni z rzędu miała na sobie hity kolekcji wiosna/lato 2013. Spodnie w modną szachownicę za ponad 5 tysięcy złotych oraz pastelowe szpilki za 2,5 tysiąca złotych. Całość zestawiła z brązową skórzaną kurtką pilotką i prostym czarnym topem.

Następnego dnia Anja wybrała spodnie w kwiatowy wzór i koszulę ze złotymi guzikami w identyczny deseń. Każda z rzeczy kosztuje ok. 8 tysięcy złotych.

W obu weekendowych stylizacjach Anja wyglądała obłędnie. Zagłosujcie w naszej sondzie i wybierzcie lepszy look top modelki:

A tak Anja Rubik prezentowała się na lotnisku w Warszawie, po przylocie z Nowego Jorku: