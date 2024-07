Święta rozpoczną się już za kilka dni, dlatego gwiazdy coraz chętniej zdradzają, jak zamierzają spędzić ten radosny czas. Większość celebrytów spotka się z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi. Do takich osób z pewnością należy Anja Rubik, która wyznała w rozmowie z magazynem "Show", że w tym roku nie zamierza robić prezentów swoim bliskim.

- Doszliśmy do wniosku, że zamiast dawać sobie bezsensowne duperele, przeznaczymy te pieniądze na wsparcie innych. Każda rodzina kupi prezent dla dziecka w potrzebie. Chcemy pomóc dzieciom ze szpitala onkologicznego w Krakowie. Jest też dwuletni chłopczyk, który potrzebuje pieniędzy na specjalistyczny wózek. Warto pomagać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy sami będziemy tej pomocy potrzebowali - stwierdziła supermodelka.

Anja zdradziła również, gdzie planuje przywitać Nowy Rok. Supermodelka wraz z mężem, wybiera się do Las Vegas, gdzie jej przyjaciel otworzył własny klub. Na sylwestrowej imprezie pojawi się ponoć cała plejada gwiazd.

