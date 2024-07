Anja Rubik kojarzy nam się ze światową modą, wybiegami najlepszych projektantów i luksusowymi markami, z którymi już od lat współpracuje. Ostatnio jednak zdecydowała się na udział w projekcie, którym totalnie przełamała dotychczasową konwencję i pokazała dystans do własnej osoby. Przypomnijmy: Internauci w szoku. Anja Rubik w roli dresiary w nowym teledysku kontrowersyjnej artystki

Teledysk Doroty Masłowskiej zaskoczył nie tylko fanów Anji w Polsce, ale również zachodnich ekspertów modowych. Klip udostępniły na swoich profilach redakcje najbardziej prestiżowych magazynów na świecie, włączając w to brytyjskiego "Vogue''a"! Wszyscy z niedowierzaniem opisywali nową rolę Rubik, doceniając jednocześnie jej poczucie humoru i odwagę. Jak sama zainteresowana reaguje na to zamieszanie i dlaczego zdecydowała się wziąć udział w teledysku? Postanowiła o to zapytać znana blogerka Gosia Boy.



To nie są moje klimaty, ale mam nadzieję, że sprostałam zadaniu:-)) Od czasu przeczytania „Wojny polsko-ruskiej” jestem ogromną fanką książek Doroty, więc kiedy mnie o to poprosiła, zgodziłam się bez wahania - wyznała w rozmowie dla www.dziewczynynieplacza.pl

Autorka tekstu przywołuje też cytat z innego wywiadu z Anją, który idealnie pasuje do sytuacji z teledyskiem.



W Ameryce lubię to, że jeżeli masz jakiś pomysł, to wszyscy cię wspierają. Jest energia, optymizm. Wszyscy tak jak ja zajmują się wieloma rzeczami naraz. I jest to fajne, bo dzięki temu ma się kilka żyć - wyznała niedawno w rozmowie z "Elle".

A wam jak się podoba Rubik w takiej odsłonie? Pokazała dystans?

Zobacz: Anja Rubik zażenowana zachowaniem kościoła

