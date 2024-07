Anita Sokołowska kończy 25 stycznia 40 lat! Jak najbardziej lubiana gwiazda "Przyjaciółek" zaczęła ten wyjątkowy dzień? Na swoim Facebooku aktorka pokazała urodzinową fotkę oraz zdradziła, że zjadła na śniadanie pączka oraz batonika w metrze, czyli to co zawsze. Jak więc Anita Sokołowska to robi, że wygląda tak świetnie?!

"40 lat minęło jak jeden dzień" - czy ten hit z "Czterdziestolatka" może zaśpiewać sobie Anita Sokołowska? Aktorka na pewno może być zadowolona ze swojej bogatej filmografii i sukcesów. Już wiosną będzie można oglądać kolejny sezon "Przyjaciółek", a także "Na dobre i na złe" do którego wraca po przerwie. Oba z nich cieszą się ogromną popularnością!

Anicie składamy serdeczne życzenia!

Anita Sokołowska kończy 40 lat!

Dziś się urodziłam. 40 lat temu. HA ! Na śniadanie zjadłam pączka i batonika w metrze :) Nic się nie zmieniło ????Za wszystkie życzenia i dobre słowa bardzo dziękuje !!! ????

Posted by Anita Sokołowska on 25 styczeń 2016

Anita Sokołowska wygląda świetnie!