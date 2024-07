Ania Wyszkoni szczerze o swojej chorobie! Wokalistka podczas festiwalu w Sopocie wyznała, że ostatnie miesiące były dla niej bardzo ciężkie, bo zmagała się z poważną chorobą. Okazało się, że choroba Ani Wyszkoni mogła doprowadzić do zakończenia jej kariery wokalnej. Co dokładnie dolegało artystce? Wokalistka na razie nie chce zdradzać szczegółów:

Przyjdzie taki moment, w którym o tym opowiem, żeby przestrzec inne osoby i zwrócić uwagę na problemy ze zdrowiem, które rzadko są poruszane w mediach. Kobietom powtarza się cały czas o badaniach piersi i innych podstawowych sprawach, natomiast u mnie to było coś zupełnie niespodziewanego. Ale pokonałam tę chorobę, pokonałam ją dzięki moim bliskim, którzy bardzo mnie wspierali - wyznała w rozmowie z fakt24.pl.

Wygrana walka pozwoliła jej zacząć nowy etap w życiu. A występ w Sopocie był bardzo symbolicznym wydarzeniem:

Występ w Sopocie to symboliczny przełom w moim życiu osobistym. Świadomość, że ludzie czekają na moje występy, że są moi fani, bardzo pomagała mi w tej walce i wróciłam do formy w bardzo szybkim czasie, co zaskoczyło nawet mnie samą - dodała.