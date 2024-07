Beyonce to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie. Wielkie przeboje na listach i w radiu, spektakularna trasa koncertowa i miliony fanów. Wśród nich jest wiele polskich celebrytek, które podziwiają artystkę i nie ukrywają swoich zachwytów. Wśród nich są m.in. Patricia Kazadi czy Marina Łuczenko, która miała ją okazję widzieć niedawno na żywo. Przypomnijmy: Szczęsny spełnił marzenie Mariny. Zabrał ją na koncert Beyonce

Podobne marzenie miała Ania Wyszkoni. Wokalistka również należy do grona wielkich fanów gwiazdy, więc gdy tylko nadarzyła się okazja, aby wybrać się na jej koncert, zrobiła to. Wyszkoni podziwiała show Beyonce w Londynie, ale wyszła z niego zawiedziona. W najnowszym wywiadzie wyznaje, że nie spodziewała się takiego rozczarowania i wyjaśnia, iż oczekiwała czegoś zupełnie innego. Jej zdaniem na koncercie Beyonce zabrakło emocji i wrażliwości, którymi do tej pory ujmowała.



Byłam ostatnio w Londynie na koncercie Beyonce. Marzyłam o tym, żeby zobaczyć ją na żywo, bo uważam, że jest w tej chwili najlepszym kobiecym głosem na kuli ziemskiej. I troszkę się rozczarowałam całym koncertem, niestety. Za mało było w tym uczucia, za mało jej wrażliwości, za dużo produkcji, hałasu. To było coś, czego się po niej nie spodziewałam i co mnie rozczarowało - wyznała Ania Wyszkoni w rozmowie ze Starry.tv.

Mieliście okazję być na koncercie Beyonce?

