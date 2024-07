1 z 7

Anna Lewandowska przyleciała do Warszawy - czyżby na Bal Mistrzów Sportu, który odbędzie się już w sobotę 7 stycznia? Lewandowska została przyłapana przez fotoreporterów, jak wychodzi z jednego z luksusowych butików w stolicy. Naszą uwagę zwróciła stylizacja Ani, która w trakcie ciąży stawia na wygodę - zakłada najczęściej czarne leginsy, obszerne bluzy, płaszcze, adidasy. Ania tym razem do stylizacji zamiast torby dobrała oryginalny skórzany brązowy plecak z czerwonymi plamkami - to plecak Louis Vuitton - który kosztuje ponad 6 tysięcy złotych!

Zobaczcie więcej zdjęć Ani Lewandowskiej w galerii. Uważacie, że plecak Ani jest wart swojej ceny?

