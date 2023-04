Agnieszka Woźniak-Starak w stylizacji wartej niemal 50 tysięcy złotych [ZDJĘCIA]

Agnieszka Woźniak-Starak bez wątpienia jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Dziennikarka doskonale zna aktualne trendy i wybiera te elementy, które pasują do jej stylu. Ostatnio prowadząca została przyłapana przez paparazzi przed studiem "Dzień dobry TVN". Ale look! Agnieszka Woźniak-Starak w wymyślnych spodniach i zegarku za 60 tys. złotych Agnieszka Woźniak-Starak niezmiennie jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok, dokumentując niezwykle udane stylizacje dziennikarki. W weeknd prowadząca "Dzień Dobry TVN" została przyłapana przez fotoreporterów pod studiem śniadaniówki. Gwiazda TVN postawiła na niewymuszony look w stylu boho z efektownymi spodniami w roli głównej. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w wyjątkowy sposób uczciła rocznicę śmierci Piotra Woźniaka-Staraka Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła seksowną mini na pokazie Paprocki&Brzozowski, z kolei podczas Top of The Top Sopot Festivalu Agnieszka Woźniak-Starak olśniła widzów czerwoną kreacją . Dziennikarka jednak nie tylko podczas oficjalnych gal stawia na klasyczne looki od największych domów mody. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację... wartą fortunę. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na klasyczny t-shirt w beżowym odcieniu z wyraźnie zarysowaną linią ramion, do którego dobrała wzorzyste spodnie w stylu boho. Całość stylizacji dopełniły siateczkowe botki od Gianvito Rossi za ok. 3779 złotych, a także pojemna czarna torba. Największą uwagę przykuwa jednak wysadzany diamentami zegarek OMEGA za 60 tysięcy złotych. W takim "codziennym looku" gwiazda TVN wybrała się na przejażdżkę swoją Teslą za 270 tysięcy złotych. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w szczerym wyznaniu: "przechodziłam przez in...