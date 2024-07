Ćwiczenia w ciąży, jeśli ciąża nie jest zagrożona, są bezpieczne, a nawet wskazane. Ważne jest jednak, by się nie przeforsować i wykonywać ćwiczenia dostosowane m.in. do wieku ciąży. Najlepszym wyborem są fitness i joga dla ciężarnych.

Fitness w ciąży jest bezpieczny i wskazany dla tych, które przed ciążą uprawiały sport

Zajęcia ruchowe są wskazane dla kobiet w ciąży, chyba że jest to ciąża wysokiego ryzyka albo ciężarna cierpi na nadciśnienie. Przeciwwskazaniem do zwiększonego wysiłku jest też bierność przed ciążą. Kobiety, które nie ćwiczyły wcześniej, nie powinny zaczynać treningów w pierwszym trymestrze. Grozi to poronieniem albo komplikacjami. Natomiast jeśli ciężarna prowadziła aktywny tryb życia, nie ma powodów, dla których miałaby przestać chodzić na fitness w ciąży.

Ćwiczenia dostosowane do odmiennego stanu – fitness w ciąży

W zależności od zaawansowania ciąży ćwiczenia mogą być nieco inne. Na przykład w ostatnim trymestrze nie zaleca się leżenia na plecach, na brzuchu ani na prawym boku, ponieważ można zablokować dziecku dopływ krwi. Wiele kobiet w ciąży, w drugim i trzecim trymestrze ma problem z utrzymaniem równowagi po zmianie środka ciężkości. Również dlatego ćwiczenia powinny być dostosowane do tego, jak duży jest brzuch i jakie są możliwości fizyczne ciężarnej. Kobiety w ciąży powinny unikać bardzo dużego wysiłku, sportów siłowych i kontuzyjnych, takich jak sztuki walki, jazda konna, tenis czy gry z piłką.

Fitness w ciąży pomaga przygotować ciało do porodu

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by w trakcie ciąży ćwiczyć pół godziny dziennie. Przygotowuje to ciało do ogromnego wysiłku, jakim jest wydanie dziecka na świat. Poprawia się praca układu oddechowego, krążenie krwi, maleje ryzyko wystąpienia żylaków, obrzęków, zaparć czy skurczów nóg. Fitness w ciąży po porodzie pozwala szybciej wrócić do dawnej sylwetki. Ponadto dziecko jest lepiej dotlenione i zdrowsze.

