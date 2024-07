1 z 10

Anna Lewandowska przyjechała do Polski! Anię przyłapali paparazzi jak odwiedziła najdroższy butik w Warszawie - Moliera 2. Ania wychodząc z butiku z zakupami próbowała ukryć zaokrąglony brzuszek, ale nie wszystko się udało, na niektórych zdjęciach widać ciążowe krągłości.

Zobacz w naszej galerii jak Ania wygląda w ciąży. Mimo mrozu, Ani było dziś bardzo gorąco!

Ania w 6. miesiącu w ciąży w Polsce

Po co Ania Lewandowska gości w Warszawie? Domyślamy się, że chodzi o o jutrzejszy Bal Mistrzów Sportu! Ania co roku w imieniu swojego męża Roberta Lewandowskiego odbiera za niego nagrodę i przemawia na gali. Lewandowska musiała wybrać kreację na jutrzejszy wieczór. W zeszłym roku na balu Ania robiła furorę w szmaragdowej sukni i wtedy też zrobiła sobie wspólne zdjęcie z Ewą Chodakowską. Co będzie się działo jutro? Na pewno wszyscy będą zachwycać się Anią w ciąży!

Zobacz także: Anna Lewandowska w ciąży nie rezygnuje ze sportu! Jakie ćwiczenia poleca przyszła mama? ZDJĘCIA

Sprawdź też: Anna i Robert Lewandowscy pokazali co robią razem po wakacjach "Nieczęsto to robimy. Niestety brak czasu" ZDJĘCIE

Zobacz także: Czy Anna Lewandowska ma zachcianki w ciąży? Zdradziła to swoim fankom...