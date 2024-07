Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" preferują tradycyjny podział rodziny. Najpierw para wzięła ślub (dwa tygodnie temu!), a teraz powoli zaczyna już myśleć już o dzieciach! Kiedy Ania i Grzesiek zostaną rodzicami? Czy myśli o powiększeniu rodziny towarzyszą im coraz częściej? Para odpowiedziała na te pytania w rozmowie z prowadzącymi "Pytanie na Śniadanie".

Widać było, że Grzegorz ma już zdanie na ten temat:

Nie, no, myśleliśmy... wcześniej myśleliśmy... Ja już myślałem, że jeżeli będę miał żonę, to te dzieci to chyba takie najbliższe plany - powiedział Grzegorz.

Pewnie teraz to jest dobry czas - dodała Ania.