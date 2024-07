Nowy singiel Dody to prawdziwy hit. "Riotka" ma już ponad dwa miliony wyświetleń na YouTube, pozytywnie radzi sobie na listach przebojów, a fani wciąż walczą o to, aby piosenka reprezentowała Polskę podczas tegorocznego konkursu Eurowizji w Wiedniu. Na pewno angaż Rabczewskiej podniósłby oglądalność konkursu, tak samo jak podnosi sprzedaż gazet z jej udziałem na okładce. Zobacz: Doda gwarantuje wysoką sprzedaż okładek. Przekonał się o tym jeden z tabloidów

Kolejnym elementem nowego wizerunku Dody jest angaż do współpracy cenionych artystów, takich jak Kasia Nosowska, Monika Brodka czy Ania Dąbrowska, która napisała już dla Rabczewskiej jeden singiel. W jednym z ostatnich wywiadów Ania przyznała, że na razie nie przygotowuje dla Dody nowych piosenek, ale temat mariażu raczej nie jest zamknięty:

Dla Dody napisałam jedną piosenkę do filmu "Wkręceni". Piosenka nosiła tytuł "High Life" i to by było chyba na tyle na temat mojej współpracy z Dodą, o jakiej mi wiadomo - powiedziała w wywiadzie dla przeambitni.com

Ania jest zapracowana, ponieważ pracuje nad swoim materiałem i nową piosenką, która być może ukaże się już na wiosnę. Pojawiały się także głosy, że wokalistka może powrócić do szóstej edycji "The Voice of Poland". W rozmowie, Ania zdementowała jakoby ktokolwiek zaproponował jej ponowny udział w show:

Nie dostałam tej propozycji. Myślę, że nie sprawdziłam się w roli trenerki. Byłam zbyt surowa jak na wymagania The Voice of Poland. Rozumiem to całkowicie - wyznała w tej samej rozmowie.

Chcielibyście, aby Ania zasiadła w fotelu jurorskim?

