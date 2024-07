W życiu prywatnym Ani Dąbrowskiej nie układało się ostatnio najlepiej. Piosenkarka rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem i ojcem ich dzieci, a tabloidy donosiły, że nie odbyło się to w zbyt przyjaznej atmosferze. Na szczęście, artystka mogła liczyć na wsparcie najbliższych jej osób. Przypomnijmy: Dąbrowska po rozstaniu nie została sama. Może liczyć na wsparcie

Artystka postanowiła wrócić do pracy - jej ostatni album ukazał się już ponad dwa lata temu. Dąbrowska ponownie odwiedziła studio nagraniowe i jesteśmy pewni, że ostatnie doświadczenia znajdą swoje ujście w jej twórczości. Ania ma też wspaniałe towarzystwo, gdyż w studiu jest z nią córeczka, zaledwie 1,5-roczna Mela. JastrzabPost.pl opublikował zdjęcie dziewczynki przy klawiszach, więc wszystko wskazuje na to, że córka Ani odziedziczyła miłość do muzyki po rodzicach.

Czekacie na nową płytę Dąbrowskiej?

