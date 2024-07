1 z 5

Angelina Jolie wychodzi za mąż?!

Zaskakujące doniesienia zza oceanu! Tabloid "In Touch" podaje, że Angelina Jolie... (Uwaga! To może być dla was naprawdę szok!) wychodzi za mąż! Kilka miesięcy po oficjalnym ogłoszeniu rozstania z jej wieloletnim partnerem Bradem Pittem, ta wiadomość zaskoczyła cały świat. Ponoć Jolie miała już dość głośnych medialnych związków z gwiazdami z Hollywood, dlatego teraz śladami George'a Clooneya (który związał się z Amal Clooney), chce związać się z kimś o wykształceniu prawniczym, kto angażuje się w akcje humanitarne. Co więcej, Angie już ponoć kogoś takiego znalazła! Wiadomo że jest bogatym biznesmenem, ma 41 lat. Więcej szczegółów "In Touch" już niestety nie podaje...

Nam te plotki o planowanym rzekomym ślubie Angeliny Jolie wydają się być dość mocno naciągane... Tym bardziej, że trwa teraz batalia z Bradem Pittem o to, kto będzie wychowywał ich sześcioro dzieci.

Ale czy w sercu Angie rzeczywiście zagościła nowa miłość? To już bardziej prawdopodobne, Angelina to piękna, inteligentna kobieta, więc z pewnością na nowych adoratorów długo czekać nie musiała...

Zobacz też: Angelina Jolie zabroniła rozmawiać dzieciom z Bradem Pittem?! Nowe, szokujące fakty!

Więcej: Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się przez brata aktorki? "Był za blisko i..."