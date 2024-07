Angelina Jolie i Brad Pitt zawarli tymczasowe porozumienie w sprawie opieki nad dziećmi. Według portalu TMZ.com, jest w nim mowa o terapeutach i testach narkotykowych! Co ustalono?

Porozumienie to konsekwencja informacji o agresywnym zachowaniu się Brada w stosunku do dzieci w ich prywatnym samolocie. Sprawą zajął się Wydział do spraw Dzieci i Rodziny w Los Angeles i to on wskazał konkretne rozwiązania w zawartym przez parę porozumieniu. Na jego mocy:

- Do 20 października to Angelina Jolie będzie sprawowała pełnię opieki nad 6 dzieci pary.

- Brad będzie mógł odwiedzać dzieci, ale pod pewnymi warunkami. Pierwsza wizyta odbędzie się w obecności terapeuty i to on podejmie decyzję, czy Brad będzie mógł widywać się z dziećmi bez nadzoru.

- Brad Pitt będzie też musiał poddać się testom na obecność alkoholu i narkotyków. Jak pisze portal, dotychczasowe badania nie wykazały w jego organiźmie śladów tych substancji.

Oprócz tego, oboje będą mieli indywidualne zajęcia w poradni rodzinnej.

Co dalej? Po 3 tygodniach para usłyszy nowe zalecenia Wydziału, albo sprawa zostanie skierowana do sądu...

Ostro, szczególnie gdy się pomyśli, że jeszcze miesiąc temu ich życie rodzinne wydawało się idyllą i niewiele osób domyślało się, że coś się może wydarzyć...

