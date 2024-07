Angelina Jolie chciała, aby Jamie Dornan zagrał w jej filmie! Aktorka bardzo chciała, aby u jej boku pojawił się przystojny aktor, który zdobył sławę dzięki filmowi "50 twarzy Greya". Niestety, gwiazdor musiał odmówić, a wszystko przez bardzo zazdrosną żonę, Amelię Warner. Ukochana Jamiego Dornana nie ma ochoty patrzeć na to, jak Angelina Jolie kokietuje jej męża.

Jamie Dornan dał kosza Angelinie Jolie

Nie jest tajemnicą, że Angelina Jolie odbiła Brada Pitta Jennifer Aniston na planie filmu "Mr and Mrs Smith". Ich romans był bardzo burzliwy i doprowadził do rozpadu małżeństwa aktora z Aniston. Podobno, jak podaje magazyn "Ok!", Amelia Warner boi się tego samego:

Angie potrzebowała kogoś wysokiego, z ciemnymi włosami, bardzo przystojnego. Po tym, jak zobaczyła Jamiego w pracy, stwierdziła, że idealnie nadawałby się do roli. Amelia ufa Jamiemu, ale słyszała, że Angelina zawsze dostaje, co chce, więc zabroniła mężowi godzić się na jej propozycję.

Czy Twoim zdaniem mogłoby dojść do romansu między Jamiem a Angeliną?

Angelina Jolie chciała zagrać u boku Jamiego Dornana

Niestety ze względu na żonę, Jamie Dornan odrzucił propozycję

