Nie da się ukryć, że medialny związek Andziaks i Luki od samego początku wzbudza duże kontrowersje. Wszystko przez to, że ta dwójka z wielką chęcią relacjonuje swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Tym razem internauci zaciekawili się najnowszym nagraniem pary, po którym doszli do wniosku, że... Andziaks jest w ciąży! Sama zainteresowana zabrała głos w sprawie.

Reklama

Czy Andziaks jest w ciąży?

Andziaks i Luka w mediach zaistnieli dzięki licznym videoblogom, które regularnie pojawiają się w serwisie Youtube. Bez wątpienia jednak to film z porodu ich córeczki, Charlotte, otworzył im drzwi do sławy i kariery. Od tamtej pory internauci uwielbiają śledzić życie tej dwójki. Jakiś czas temu wszyscy mówili o ślubie Andziaks i Luki. Następnie para podzieliła się szczęśliwą nowiną i ogłosiła, że rozpoczyna nowy, życiowy etap - tym okazało się kupno domu. W ostatnim czasie z kolei to właśnie Andziaks i Luka zwyciężyli 5. edycję programu "Azja Express". Teraz natomiast zakochani zaskoczyli widzów nagraniem, jakie pojawiło się na ich instagramowych profilach.

Zobacz także: Andziaks pochwaliła się drugą suknią ślubną. Fanka: "Zaniemówiłam"

Okazuje się, że po filmiku opublikowanym na Instagramie internauci zaczęli podejrzewać, że Andziaks... jest w ciąży! Pod postem posypały się liczne komentarze. W związku z czym sama zainteresowana zabrała głos i rozwiała wszelkie wątpliwości. Okazało się, że na tak szczęśliwe nowiny będziemy musieli jeszcze zaczekać. Tym razem to po prostu niefortunna sukienka:

- Do wszystkich pytających... Nie jestem w ciąży! Po prostu tak się układa sukienka plus mocno się najadłam - skwitowała.

Instagram @andziaks

Zobacz także: "Azja Express": Andziaks i Luka o córce: "Jak usłyszymy "płakała" to nas to rozwala"

Internauci ostro zareagowali na całą sytuację. A "ciążowa" sukienka podzieliła fanów influencerki:

- Ubrała niekorzystną sukienkę dla jej wyglądu i każdy ma prawo myśleć, że jest w ciąży XD - Pytanie o ciążę to nie jest normalne pytanie i nie powinno się zadawać takich pytań, bo to nie twoja sprawa - Takie sukienki luźne z gumką sa często mylone z kolekcjami ciążowymi więc nie widzę w tym nic niegrzecznego, żeby po prostu zapytać. - Pytacie o ciąże, a Angelika jest naprawdę szczupła ???? - ubrała sukienkę, która jest skrojona dla kobiet w ciąży i wystarczy ???? - rozpisują się internauci.

Reklama

A czy w przyszłości Andziaks i Luka będą mieli drugie dziecko? Czas da odpowiedź.

Instagram/lucky_luka_official

ADAM JANKOWSKI/REPORTER