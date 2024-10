Nie da się ukryć, że nieustanna praca w social mediach, jaką wykonuje Andziaks, bywa męcząca i wycieńczająca, ale nikt nie spodziewał się, że Angelika poinformuje fanów, że jest w szpitalu! Szybko okazało się, że Andziaks towarzyszy swojej mamie, która trafiła do szpitala z silnym bólem, a następnie znalazła się na stole operacyjnym. Co się wydarzyło?

Reklama

Andziaks zaniepokoiła fanów. Pokazała zdjęcie ze szpitala

Angelika Trochonowicz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych youtuberek w kraju. Niedawno podzieliła się radosną nowiną i poinformowała, że jej kanał zgromadził aż milion subskrybcji na YouTubie. Widać, że kobieta celebrytka nabrała w żagle, ponieważ przez cały październik nagrywa codzienne vlogi i pokazuje swoje życie w internecie. Wydawać by się mogło, że Andziaks przechodzi świetny czas, ponieważ kilka dni temu otworzyła swój drugi sklep ze świecami, który cieszy się wielkim powodzeniem i przynosi jej dodatkowe zyski. Można powiedzieć, że dziewczyna ma wszystko: rodzinę, kochającego męża i córeczkę, piękny dom i karierę, o której wielu mogłoby pomarzyć. Jednak okazuje się, że nie zawsze wszystko idzie po jej myśli, czego dowodem jest zamieszczone zdjęcie na jej InstaStories.

Andziaks nieoczekiwanie zwróciła się do fanów w środku nocy i wyjawiła, że jest w szpitalu! Na zdjęciu była widoczna poczekalnia jednej z warszawskich klinik:

To był ciężki wieczór - napisała w środku nocy.

Szybko jednak okazało się, że to nie Angelika miała problemy zdrowotne, a jej mama, która napisała w sieci, że od soboty czuła duży, narastający ból i zdecydowała, że najlepszym rozwiązaniem będzie pojechanie do szpitala, aby to skontrolować. Niestety, mama Andziaks zamiast rutynowej wizyty lekarskiej trafiła na stół operacyjny, co było dla niej samej dużym zaskoczeniem:

Narastający od soboty ostry ból, więc pojechałam z Andzią do szpitala, środki przeciwbólowe, badania i już po chwili jechałam na salę operacyjną- kto by się tego spodziewał w niedzielny wieczór - napisała mama Andziaks.

Kilka godzin po całym zajściu Andziaks dodała materiał na YouTube, w którym widzowie mogli dowiedzieć się, że Pani Agnieszka miała operowany wyrostek. Było to spowodowane silnym zapaleniem, a Angelika relacjonowała krok po kroku ich pobyt w szpitalu. Fani w komentarzach ruszyli z ciepłym słowem dla mamy Andziaks i słali jej dużo wsparcia. Ci najwierniejsi widzowie przypomnieli sobie wówczas, że dwa lata temu to Andziaks trafiła nagle do szpitala i również miała operowany wyrostek..

Miejmy nadzieję, że Pani Agnieszka już niebawem wróci do pełni zdrowia i ponownie będzie występować na kanale swojej córki Andziaks.

Reklama

Zobacz także: Andziaks wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"?! "To było moje ogromne marzenie"