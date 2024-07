Na Instagramie Andziaks pojawiła się niepokojąca relacja. Widzimy na niej Youtuberkę, która płacze leżąc w szpitalnym łóżku. Jak się okazało, od kilku dni nie czuła się najlepiej, a gdy w końcu trafiła do placówki medycznej usłyszała diagnozę, która ją przeraziła.

Co się dokładnie stało?

Andziaks to niekwestionowana królowa Youtube'a. Jej vlogi są śledzone przez setki tysięcy osób, a wielkimi krokami zbliża się czas vlogmasów, w których Angelika Trochonowicz jest prawdziwą mistrzynią. Na ten czas cieszą się nie tylko widzowie, ale również sama Andziaks, która już rozpoczęła skrupulatne przygotowania do tego magicznego okresu. Niestety, niespodziewanie u gwiazdy Internetu pojawiły się problemy zdrowotne.

Andziaks opublikowała bowiem na swoim InstaStories bardzo niepokojącą relację. Jak się okazało, trafiła do szpitala i dowiedziała się, że musi przejść pilną operację. Youtuberkę przeraziła ta wiadomość.

- Stało się najgorsze, czego w ogóle nie brałam pod uwagę. Niestety mój vlogmas stanął pod znakiem zapytania. Od kilku dni się troszeczkę źle czułam, dzisiaj trafiłam do szpitala. Wiecie, jak ja się boję igieł i szpitali i myślałam, że nigdy nie będę musiała do niego trafić, natomiast okazało się, że mam wyrostek do wycięcia. Przyjechałam godzinę temu do szpitala i zaraz będę mieć operację. Tak się boję - mówiła na nagraniu zapłakana Andziaks.