Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że do programu The Voice of Poland wraca Andrzej Piaseczny, który pojawił się w pierwszej edycji muzycznego show. Razem z Piaskiem w fotelach jurorskich zasiądą: Edyta Górniak, Maria Sadowska oraz Baron i Tomson. Już jesienią zobaczymy ich w TVP2. Zobacz: Górniak, Mlynkova, Sadowska i inni na konferencji The Voice of Poland [FOTO]

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość dla fanów Piaska. Okazuje się bowiem, że piosenkarz prawdopodobnie już wkrótce dołączy do obsady serialu "Strażacy". Jak donosi "Fakt" producenci chcą, aby Andrzej Piaseczny wystąpił w drugim sezonie wielkiego hitu TVP1. Już kilka miesięcy temu w programie Kuby Wojewódzkiego Piaseczny zdradził, że pojawił się na przesłuchaniu do serialu, jednak ostatecznie nie zobaczyliśmy go na antenie. Jak będzie tym razem?

- Nie dogadał się wtedy z producentami "strażaków", chociaż rozmowy w sprawie roli dla niego były zaawansowane. Niestety negocjacje zaczęto, gdy główne role były już obsadzone. Nie mogli mu znaleźć nic satysfakcjonującego, bo on chciałby grać główne skrzypce- zdradził informator tabloidu. Myślą z producentami nad dużą ciekawą rolą.

Chcielibyście zobaczyć Andrzeja Piasecznego w serialu?

