Od kilku tygodni nasilają się ataki, z którymi musi mierzyć się Jerzy Owsiak. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od lat musi tłumaczyć się ze swojej działalności, ale przed każdym finałem krytycznych komentarzy jest coraz więcej. Niestety, ostatnio okazało się Jerzy Owsiak otrzymuje również groźby śmierci, co szokuje wiele osób. W obronie dyrygenta najpiękniejszej orkiestry, czyli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" stanęło już mnóstwo gwiazd, a teraz głos zabrał również Andrzej Piaseczny.

Na kilka tygodni przed kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak przekazał niepokojące wieści. W emocjonującym wpisie założyciel fundacji charytatywnej poinformował, że dostaje groźby śmierci. Sprawa została zgłoszona na policję.

Te konkretne historie, numery telefonów, adresy mailowe przekazaliśmy do policji. W Komendzie Stołecznej złożyliśmy zawiadomienie o przestępstwie, przedstawiając treści z groźbami pod moim adresem – te mailowe i telefoniczne. Autorzy gróźb, liczcie się z konsekwencjami

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o grożenie Jerzemu Owsiakowi, jednak później okazało się, że założyciel WOŚP otrzymał kolejne groźby. Jerzy Owsiak zwrócił się wówczas do TV Republika, która nie ukrywa, że jest jemu przeciwna i daje jasny przekaz w swoich materiałach.

Hej, Telewizja Republika, czujecie, co robicie? Zastanawiacie się? I kolejny wpis: „100 tysięcy za zabicie Owsiaka”. Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję

Andrzej Piseczny w rozmowie z mediami stanął w obronie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka. Piosenkarz, który od lat należy do grona największych gwiazd sceny muzycznej, nie ukrywa, że groźby z którymi mierzy się Owsiak są niedopuszczalne.

To jest absolutnie niedopuszczalne i powinno być z mocy prawa ścigane w bezwzględny sposób. Zresztą w stosunku do każdej osoby, do której kierowane są tego rodzaju groźby. Jurek Owsiak wniósł w nasze życie dużo dobra i o tym trzeba więcej mówić. Oczywiście rozumiem, że historia też doświadczyła nas w wypadku Wielkiej Orkiestry w tragiczny sposób, jeśli chodzi o Gdańsk i Pawła Adamowicza. Stąd nasza większa uwaga, większe skupienie i dużo delikatności w traktowaniu tej sprawy

skomentował dla Jastrząb Post.