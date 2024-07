Weronika Rosati od kilku lat próbuje swoich sił w Hollywood. Aktorka stosując metodę małych kroczków staje się coraz bardziej popularna w Stanach, wygrywa castingi na nowe role i chociaż są to epizody, to i tak dzięki nim może pochwalić się współpracą z wielkimi nazwiskami światowego kina. Zobacz: Chcieli Rosati w "Modzie na sukces"!

Co jakiś czas wzmianki o Polce pojawiają się w zagranicznych serwisach internetowych. Kilka dni temu amerykańska strona Code.com, którą czyta codziennie średnio 150 tysięcy Amerykanów, zwróciła uwagę na twórczość Weroniki. Wszystko za sprawą jej roli w filmie "Last Vegas", gdzie zagrała u boku Michaela Douglasa, Roberta De Niro i Morgana Freemana.

W artykule na temat Polki znalazło się wiele faktów z jej kariery. Redaktorzy wymieniają szereg produkcji, w których zagrała Weronika, m.in.: filmy "Stand Up Guys" i "Bullet to the Head" oraz serial "NCIS". Redakcja informuje także, że Rosati przymierza się do napisania książki o złotym wieku Hollywood, co oznacza, że plany zawodowe Polki są na bieżąco śledzone w branży za oceanem.

