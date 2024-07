Chociaż historia wielkiej miłości Alicji Bachledy-Curuś z hollywoodzkim aktorem już dawno się skończyła, to media nie przestają pisać o łączących ich relacjach. Coraz częściej dochodzi między nimi do sporów. Alicja chce jednak, aby jej syn Henry miał dobre kontakty z ojcem, dlatego postanowiła odważyć się na próbę pojednania w dniu swoich urodzin. Według nieoficjalnych informacji, jakie podał „Fakt”, artystka zaprosiła byłego partnera na skromną uroczystość do jej domu w Hollywood!

Nie wiadomo, czy Colin Farrell przyjął zaproszenie i czy pojawi się na urodzinach Alicji. Aktorka zrobiła jednak pierwszy krok, który może być przełamać ich niechęć wobec siebie.

Myślicie że Colin przyjdzie na urodziny Alicji?

