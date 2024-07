W jednym z ostatnich wywiadów Alicja Bachleda-Curuś bardzo narzekała, że będąc w Hollywood nie masz szans na granie w teatrze.

Reklama

- Ostatnio większość czasu spędzam w Los Angeles, gdzie świat teatralny kuleje. Biorę jednak udział w warsztatach teatralnych, co wzmaga mój głód teatru.

Okazuje się, że już wkrótce może spełnić to marzenie! Michał Żebrowski, aktor i właściciel Teatru 6.piętro chce powierzyć jej główną rolę w nowej sztuce. Myśli o czymś wyjątkowym, bowiem z premierą nowego przedstawienia chce zaczekać do otwarcia przyszłego sezonu, czyli aż do września.

Rodzina Alicji, odkąd ta rozstała się z hollywoodzkim gwiazdorem Colinem Farrellem, bardzo chce sciągnąć Alicję do Polski. Czy taka propozycja spowoduje, że Bachleda-Curuś chętniej wróci w rodzinne strony?

Reklama

pijavka