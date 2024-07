Już we wrześniu Alicja Janosz urodzi swoje pierwsze dziecko. Na razie wiadomo, że będzie to chłopiec, dla którego imię jeszcze nie zostało wybrane. Wokalistka niemalże na każdym kroku dumnie prezentuje swój błogosławiony stan, a zdjęciami brzuszka chwali się na Facebooku. Znajomi przesyłają masę ciepłych gratulacji, a sama Alicja nie ukrywa, że chciałaby dla syna zachować jak największą pamiątkę z okresu, kiedy nie było go jeszcze na świecie. W tym celu zapozowała z mężem do sesji w ciąży dla jednego z magazynów.

Alicja i Bartosz Niebielecki wtuleni w siebie nago eksponują swoją miłość. Janosz ma na sobie tylko bieliznę, a pierwszy plan odgrywa jej coraz większy ciążowy brzuszek.

