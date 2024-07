Alicja Janosz ostatnio jest bardzo aktywna na swoim profilu na Facebooku. Piosenkarka chętnie dzieli się na swoim profilu swoimi przemyśleniami, migawkami z życia prywatnego i zawodowego, a teraz także... snami. Zobacz też: Alicja Janosz dała koncert we własnym ogrodzie. Co na to sąsiedzi? [WIDEO]

Reklama

Artystka podzieliła się z fanami osobliwym snem. Śniła jej się wielka gwiazda muzyki pop. Opisała go w poście w następujący sposób:

Śnił mi się Michael Jackson. Chował się przed konduktorem pod fotelami starego pociągu, którym jechaliśmy nie wiem dokąd. W każdym razie, konduktor był też wojskowym i chciał Michaela zgarnąć do wojska. Na szczęście go nie zauważył, a gdy Jackson wylazł z kryjówki, miał zrobione tipsy i powiedział mi, że nudziło mu się, to sobie takie zrobił... I jak tu się nie obudzić nie śmiejąc się?

Przy okazji przypomnijmy, że jutro mija szósta rocznica śmierci gwiazdora.

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Alicja Janosz zmieniła się w seksbombę