Alicja Bachleda-Curuś zaledwie w miesiąc zarobiła 200 tysięcy złotych! Piękna aktorka, która kilka tygodni temu przyleciała do Polski na wakacje, wzięła udział w nagraniach do nowego filmu "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Według doniesień Faktu to właśnie za rolę w produkcji Patryka Vegi Bachleda-Curuś dostała aż 160 tysięcy złotych.

Tabloid dotarł również do informacji, że kolejne 40 tysięcy złotych Alicja Bachleda-Curuś dostała za współpracę z jednym z operatorów sieci komórkowej. Gwiazda pojawiła się bowiem na Festiwalu Orange Kino Letnie jako gość specjalny imprezy.

To z pewnością były bardzo udane wakacje dla Alicji Bachledy-Curuś ;)

